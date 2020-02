VC Snits wint yn kampioenspûl ienfâldich fan FAST

De earste set yn de Snitser Sporthal wie noch wol spannend. Beide ploegen joegen inoar yn neat ta en dus kaam it ta 23-23. Yn dy beslissende faze pakte Snits twa punten en dêrmei gie de set mei 25-23 nei de thúsploech.

Yn de twadde set rûn Snits út ta in 17-4 foarsprong. De besikers hienen gjin skyn fan kâns en de set gie dan ek ienfâldich mei 25-11 nei VC Snits. Ek yn de tredde set hie Snits gjin inkele muoite mei de Limboarchske ploech. Al gau wie der mei 15-5 wer in komfortabele foarsprong. De set einige úteinlik yn: 25-14.

Kampioenspûl

Mei de oerwinning stiet VC Snits no mei fiif punten op it fjirde plak yn de kampioenspûl. Snits moat by de earste twa einigje foar in plak yn de play-off om it lânskampioenskip. Op dit stuit stiet Eurosped op dat twadde plak mei sân punten. Dy ploech hat lykwols noch wol ien wedstriid tegoede.