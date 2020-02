Sven Kramer: "De ôfrûne dagen hawwe muoilik west"

Hoe giet it no mei him? "It kin better. Ik hie hope op in bettere earste dei. Dat slagget dan net. Ik ha wol twivele om hjirhinne te gean. Ast dan giest, moast derfoar gean. Mar dat wie pittich."

Kramer baalde fan syn prestaasjes. "Dit is net it nivo dat ik de ôfrûne moannen sjen lit. Ik bin bliid dat it team my yn beskerming nimt." Hat syn ploech dan de knoop foar Kramer trochhakt om ôf te sizzen? "De kar is foar my makke. Ik bin sels net ien dy't seit: no ride we net mear. Ik hie der miskien sels net langer oer neitinke moatten, mar it is goed sa."

It seizoen fan Kramer sit der no op. Hy rydt takom wike gjin wrâldbekerfinale op Thialf, om't er dêr net genôch wrâldbekerpunten foar helle hat.