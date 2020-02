Kameleoneilân yn Terherne stiet ûnder wetter: "Lestich te sizzen wat de skea is"

Wetterskip Fryslân leit út it spitich te finen foar it Kameleondoarp, mar dat der net in soad oan te dwaan is. Henk Flikkema fan Wetterskip seit dat de regels jierrenlyn al opsteld binne en dat it gebiet nedich is foar wetteropslach. De wetterstân is no wol ekstreem heech, seit er, en it is goed mooglik dat dit yn de takomst faker foarkomme sil." Om dy reden wol De Lange ynkoarten ek graach om tafel mei Wetterskip Fryslân, om te sjen wat der mooglik is foar syn eilân.