Sven Kramer net mear fan start op twadde dei WK allround

Sven Kramer hâldt nei twa ôfstannen op mei it WK allround yn Hamar. It hoe en wêrom is noch net bekend. De reedrider jout sneontejûn om sân oere in parsekonferinsje. Kramer waard mei 6.25,54 njoggende op de 5000 meter en stiet nei de earste dei tolfde yn it klassemint. Earder sneon waard er njoggentjinde op de 500 meter.