Underdûkt jonkje Salo koe inkeld noch mar Frysk prate en woe yn Oerterp bliuwe

Yn de tentoanstelling stean de ferhalen fan santjin Joadske bern sintraal. Der is in foto fan harren te sjen, dêr't se fleurich op stean yn - sa't it liket- harren moaiste klean. Dat is yn grut kontrast mei de ferhalen dy't ûnder de foto's stean.

Salo Muller hat fan syn sechsde oant njoggende jier ûnderdûkt sitten yn Oerterp. Nei de oarloch kaam in muoike om him op te heljen, want syn âlden hiene de oarloch net oerlibbe. "Ik wilde helemaal niet weg uit Ureterp. Ik kon alleen nog maar Fries praten, wist niet meer hoe ik echt heette en wanneer ik jarig was. Ik heb zó hard gehuild."