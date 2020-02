Harkemase Boys en Bûtenpost winne, ONS Snits behellet in punt

Yn in winerich Amsterdam wie der yn de earste healoere tusken de Ajax-amateurs en de Harkemase Boys mar ien grutte kâns. Gerald Postma fan de Boys koe nei fjirtjin minuten skoare, mar hy skeat de bal fia doelman Ruben Zandwijken oer de goal. Nei 33 minuten wie Ajax tichtby de iepeningstreffer doe't Romano de Jong fan tritich meter ôf de latte rekke. De earste goal kaam lykwols op namme fan de Friezen. Henny Bouius koe nei in frije traap fan Bas van Wijnen yn de goal raak sjitte: 1-0. Dêrmei brocht hy syn seizoenstotaal yn de tredde difyzje op fjirtjin doelpunten.

Stelpstra ferdûbelt skoare

It earste kânske kaam op namme fan Robert Stelpstra. De oanfaller kopte nei in corner fan Mark Bruintjes op goal, mar keeper Zandwijken koe de bal noch krekt fuortbokse. Efkes letter koe de spits dochs skoare, doe't er in foarset fan Postma hurd binnen skeat: 2-0. Yn de slotfaze krige Harkemase Boys noch in pear grutte kânsen, trochdat Ajax grutte romtes falle liet. De Harkiten koene dêr lykwols net fan profitearje en dus bleau it yn Amsterdam 2-0 foar de Friezen.

Troch de oerwinning en in nederlaach fan DVS '33 Ermelo tsjin koprinner Sparta Nijkerk klimt Harkemase Boys nei it tredde plak yn de tredde difyzje. De efterstân op nûmer twa Odin '59 is twa punten.