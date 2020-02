Ireen Wüst: "De spanning zit er nog volledig in"

Wüst moat it foaral hawwe fan de koarte ôfstannen. Dat se nei twa ôfstannen de lieding nimt, is miskien net hiel ferrassend, mar it gat mei de konkurrinsje is wol grut. "Nou, het is niet het ideale scenario. Dan had ik op de 500 meter nog wat meer verschil moeten pakken. Maar ik sta eerste." Wüst waard fjirde op de 500 meter mei 38,96.

Op de 3000 meter waard se tredde mei 4.02,60, mar seis hûndertsten efter nûmer twa Blondin. "Blondin is nu mijn grootste concurrent." Op de 1500 meter, de ôfstân dêr't se wrâldkampioene op is, kin se noch wat útrinne op Blondin en dan moat se it ôfmeitsje op de lêste ôfstân, de 5000 meter. "Hoe goed ik ben op de 5000 meter weet ik niet, want dat is alweer een jaar geleden."