Omrop TIP: Leafde foar liuwen, fan Aleppo oant Nijeberkeap

Yn 1992 waard it sintrum 'Pantera' oprjochte troch Arno van der Valk. Yn 2013 naam de Stichting Viervoeters (Four Paws) it sintrum oer, it krige doe de namme 'Felida'. Simone Schuls: "Er waren hier toen 26 katachtigen ondergebracht, die allemaal veel zorg nodig hadden. Er was ook te weinig ruimte voor ze. We hebben zes leeuwen naar ons reservaat in Zuid-Afrika kunnen brengen. We hebben elk jaar een budget, waarvan we het team kunnen betalen en de noodzakelijke kosten voor de dieren: voer, medische zorg en veiligheid."