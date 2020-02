Sven Kramer start WK allround mei njoggentjinde plak op 500 meter

Sven Kramer moat yn de efterfolging nei de earste ôfstân fan it wrâldkampioenskip allround. Op de 500 meter kaam Kramer yn 37,49 net fierder as it njoggentjinde plak. Konkurrinten as Patrick Roest (sânde yn 36,52) en Sverre Lunde Pedersen (fyfde yn 36,37) pakten fuortendaliks in grutte foarsprong op Kramer.