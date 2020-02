Brân yn Dokkumer Nije Silen lôget wer op

De brân ûntstie sneon opnij troch de enoarme fjoerbelesting fan freedtejûn. "Dat kinst nea útkrije. It siet tusken it plafond en it is in trijedûbel plafond", fertelt Albert Hoof fan brânwacht Kollum. "Der hat wierskynlik noch in bytsje yn sitten en mei dizze wyn dan kinst der op wachtsje." De brânwacht hie de brân gau ûnder kontrole en hat it plafond slope moatten om nije brân foar te kommen.

De brân ûntstie freedtejûn yn in auto fan it merk Porsche ûnder in carport flakby de wenningen en it kafee. Om 23.30 oere hinne melde de brânwacht dat it fjoer ûnder kontrôle wie. De brânwacht fan Kollum is yn de nacht teplak bleaun om nei te blussen, mar de flammen lôgen moarns dochs wer op.