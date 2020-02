Brân by Ingwierrum lôget wer op

De brân ûntstie freedtejûn yn in auto ûnder in carport flakby de wenningen en it kafee. Om 23.30 oere hinne meldde de brânwacht dat it fjoer ûnder kontrôle wie. De brânwacht fan Kollum is yn de nacht teplak bleaun om nei te blussen, mar de flammen lôgen moarns dochs wer op.

Hoe't de auto yn de brân flein is, is noch net bekend. Dêr moat noch ûndersyk nei dien wurde.