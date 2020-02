Resinsje: De persoanlike en yntime tentoanstelling 'WaterWereld'

Lûd spilet ek in rol by dizze byldzjende keunst. De ferhalen fan de keunstners, de stilte fan de seal wurdt folle mei it lûd fan fûgels. As besiker waanst dy oan de wetterkant. De kleuren fan reid en wetter, it rûzjen fan in pear wylgen.

It wettergefoel wurdt noch fersterke troch projeksjes fan weachjes op de flier, feroarsake troch in lytse twirre. Yn it midden fan de seal stiet in boatsje. In prachtich byld, en ek in noflik bankje om even sitten te gean en de keunst om dy hinne waar te nimmen.