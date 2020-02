Twa hanthaveners Ljouwert bedrige mei de dea

De fertochte rûn fuort en brûkte in strjitte fierderop geweld tsjin twa oare hanthaveners. Ferskate ienheden wiene al ûnderweis en koene de man in skoftke letter mei geweld oanhâlde. Om't der mear as ien saak tsjin de fertochte rint, is de man oerbrocht nei it sellekompleks en wurdt er foarlaat oan de rjochter-kommissaris.