Cambuur wint, konkurrinsje ferspilet punten: "We steane der geweldich foar"

De waarsomstannichheden yn Ljouwert makken it net maklik, sei de trainer fan de Ljouwerters. "Dit wie sa lestich. It waaide sa hurd en der foel ek noch snie. It is sa lestich mei de wyn, we wiene gewoan ûnderkuolle yn it skoft. Ik ha it noch noait sa meimakke."

Yn it skoft krigen de spilers fan Cambuur jassen oan. "Robert Mühren sei tsjin my: 'Trainer, ik krijg het niet meer warm.' Ast sjochst wat we dan opbringe koene yn de twadde helte, dat jout my safolle foldwaning."

Al net de alderrapsten

Beide ploegen hiene te krijen mei de kjeld, mar De Jong tinkt dat Jong PSV it better oan koe. We binne al net de alderrapsten en dan wurdst ek nochris stiif troch de kjeld. Dan bist net yn it foardiel tsjin dy rappe mantsjes fan PSV."

Yn it skoft brocht Henk de Jong middenfjilder Jamie Jacobs it fjild yn. Dêrtroch skode Michael Breij nei de rjochterkant. Beide spilers skoarden nei it skoft. "It wie myn gefoel dat we wat feroarje moasten. Der moast wat gebeure." De winst soarge foar ferromming by De Jong. "Excelsior út, NEC út, Almere City út, dizze wedstriid: se wiene allegear muoilik. Mar we winne wol! En dan bist goed dwaande."