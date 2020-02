SC Hearrenfean wol takom wike nije haadsponsor presintearje

Hearrenfean sit yntusken it hiele seizoen al sûnder haadsponsor. Op it shirt stiet no KiKa, fan de stichting Kinderen Kankervrij. Ferline jier sei it sinnepanielebedriuw GroenLeven it sponsorskip op. Hearrenfean joech earder al oan hiel fier te wêzen mei in nije haadsponsor út Fjetnam, mar dat gong doe net troch.

Roozemond fertelde earder dat er op syn minst 750.000 euro it seizoen ha woe fan in nije haadsponsor.