Cambuur fersmyt twa kear foarsprong, mar wint wol

Mei Robin Maulun werom yn de basis, like de thúsklup al nei in pear minuten op foarsprong te kommen. Mühren fûn it net nei in skerpe djiptepass fan Ragnar Oratmangoen. De spits rûne kreas ôf, mar stie krekt bûtenspul op it momint dat Oratmangoen de pass ferstjoerde. Net folle letter wie it dochs 1-0 en wer wie it Mühren. Op oanjaan fan Mees Hoedemakers wipte Mühren de bal fraai oer Yanick van Osch.

Calvin Mac-Intosch, Oratmangoen en Korte hiene allegear kânsen om de foarsprong grutter te meitsjen, mar dat barde net. In pear minuten foar it skoft foel de lykmakker. In pear flaterkes by de Ljouwerters efteryn, Yorbe Vertessen brocht Chukwunonso Madueke yn posysje, dy't de 1-1 binnen skeat.