Danny Noppert wint earste wedstriid op earste European Tour fan 2020

Nei twa legs stie it 1-1 (Noppert hie wol in 110-finish), mar dêrnei naam de Jouster rap ôfstân. Yn de fjirde leg smiet Noppert in tolvedarter mei in 100-finish: 20, dûbeld 20 en nochris dûbeld 20. Op 5-1 miste Noppert in matchdart, wêrnei't De Vos werom kaam ta 5-2. In leg letter miste Noppert syn twadde matchdart, mar hy smiet de wedstriid úteinlik wol út.

Noppert smiet in trochsneed skoare fan 88,78. De Vos kaam ta 86,62 gemiddeld.

Twadde ronde

Yn de twadde ronde treft Noppert in lângenoat. Hy spilet sneontemiddei tsjin Nederlanner Jermaine Wattimena.