Prestizjeuze priis foar twa fotografen út Frjentsjer

Beide fotografen wûnen de priis yn de 'iepen kategory'. Der waarden mear as 345.000 foto's ynstjoerd yn dy kategory, en mear as 190.000 foto's namen diel oan de iepen kompetysje. Dat is it heechste tal fan ynstjoeringen oant no ta.

De twa Fryske fotografen wurken as duo oan in fotosearje dêr't elts ferhaal in eigen byld krige. As winner fan de National Award krije beide fotografen in Sony kamera en krije se de mooglikheid om harren wurk te presintearjen op de Sony World Photography Awards. De prizen wurde tusken 17 april en 4 maaie útrikt yn Londen. De Sony World Photography Awards is de grutste fotografywedstriid op de wrâld.