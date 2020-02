Hoopfolle Letitia de Jong sjocht nei poadium: “It sit hiel ticht opinoar”

Dy winst falt dan benammen te heljen op de 500 meter. Dêrop einige De Jong no alfde. "Foaral it rjochte stik nei de bocht koe better. It iis is minder rap, dus glydst minder troch. Dêrtroch wie it oansnijen fan de bocht krekt wat te lang", leit de rydster fan Team Iko út. "Mei dy gedachte gie ik de 1000 meter yn en dy ha ik goed útfierd." Op dy ôfstân waard De Jong fjirde, krekt efter Jorien ter Mors (twadde) en Jutta Leerdam (tredde).

Takagi is 'in klasse apart'

Sneon hopet De Jong nei de twadde 500 en 1000 meter sels noch op in plak op it poadium. "It gat tusken it poadium en my is trije tsienden. Ik sjoch altyd omheech. It belangrykste is dat ik by mysels bliuw en myn races goed útfier." De oerwinning sit der net mear yn troch de goeie prestaasjes fan Miho Takagi: "Se is in klasse apart."