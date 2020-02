Aksje foar nij te bouwen kleaster Nijkleaster-Westerhûs

It nije kleaster biedt yn de earste faze plak oan trije permaninte wenningen en seis gastekeamers foar maksimaal tolve gasten dy't in pear dagen meilibje wolle yn it ritme fan in kleaster. Yn de lêste faze is der plak foar sân wenningen en tolve gastekeamers.

Symboalysk in stoel keapje

Yn de ôfrûne jierren hat Nijkleaster in soad jild binnen krigen fan tsjerken, oerheden, fûnsen en oare organisaasjes. Dêrmei kin de earste faze realisearre wurde, mar foar de twadde is it net genôch. Dêrom ha se in crowdfundingsaksje opset. "Mensen kunnen in de webwinkel op de website symbolisch bijvoorbeeld een zonnepaneel, stoel of tafel kopen en daarmee de inrichting en duurzaamheid van het klooster mede mogelijk maken", fertelt bestjoerslid Henk Kroes.

Nijkleaster wol in plak wêze fan stilte, besinning en ferbining, dêr't minsken ta rêst komme kinne.