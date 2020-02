Auto feroarsaket grutte brân yn twa wenningen Ingwierrum

De heechwurker fan brânwachtkorps Dokkum hat in skoft fêst sitten yn it gers, mar mei help fan in oare brânwachtauto is de heechwurker yntusken wer los. De dyk is ticht om de brânwacht alle romte te jaan. Oft de brân ek skea oan it neistlizzende kafee tabrocht hat, moat noch blike.

Twa minsken behannele

Yn de rin fan jûn wurdt besjoen oft en hokker bewenners werom kinne nei harren hûs, Twa persoanen binne troch it ambulânsepersoniel ûndersocht en behannele, mar hoege net oerbrocht te wurden nei it sikehûs foar fierder ûndersyk, sa meldt de brânwacht.