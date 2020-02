Defensiekrant siket identiteit fan Britse loftmachter út de oarloch

Op dy ôfbylding is te sjen dat de Brit oerbrocht wurdt nei it Amicitiahotel yn Ljouwert. Dêr hold de Dútske Luftwaffe yn de oarloch nei alle gedachten kantoar.

De foto waard oanbean op in webside yn it bûtenlân. It is net dúdlik wêr't dy krekt weikomt, skriuwt de Defensiekrant, al hat de oarspronklike besitter sein dat de man oppikt is út see. Op de efterside fan de foto stiet dat it gean soe om in 'Engl. Jagdflieger - Holland 1943'. De foto is drukt by 'Foto De Jong' yn Ljouwert. Op de foto is njonken de loftmachtman en in tal Dútske offisieren ek it Beursgebou en Suvelbank te sjen.