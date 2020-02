Ireen Wüst en Antoinette de Jong kânshawwers foar de wrâldtitel allround

Wüst waard twa wiken lyn wrâldkampioen op de 1500 meter. Dat wie dit seizoen it wichtichste. "Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat dat mijn doel was dit seizoen. Maar als ik hier rijd, wil ik winnen ook." En dus giet se noch in kear folút. "Dit toernooi een toetje? Dat zou ik denigrerend vinden."

Wüst hie wol wat lêst fan in jetlag. "En al de regen die er in Nederland viel, daar werd je ook niet vrolijk van. Ik moest wel even wennen. Maar goed, daar heeft iedereen die hier rijdt last van." Wüst tinkt dat se yn it foardiel is op de koarte ôfstannen. Logysk, as wrâldkampioene op de 1500 meter. "Ik denk dat ik op de 500 meter ook veel kan winnen. Ik denk dat ik erg veel snelheid heb."

It folsleine ynterview mei Ireen Wüst: