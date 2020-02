Letitia de Jong stiet sânde nei earste dei WK sprint

Nei de earste twa ôfstannen stiet De Jong dus op it sânde plak yn it klassemint. Har efterstân op Takagi is, omrekkene nei de twadde 500 meter, 1,22. It ferskil nei in poadiumplak is lytser. Kodaira stiet twadde en Olga Fatkulina út Ruslân tredde. De Jong moat 0,31 goedmeitsje op Fatkulina.

Sneon komme de sprintsters opnij yn aksje. Dan stiet om 10.30 oere de twadde 500 meter op it programma en oan it begjin fan de middei de twadde 1.000 meter.