Easterwâlde sintrum fan hannel yn drugs en wapens, wat witte we oant no ta?

Wapens, munysje en eksplosiven

"Ik kan nog niet zeggen wat we hier in Oosterwolde hebben aangetroffen", seit plysjewurdfierder Ingrid Coenen. "Ik kan wel zeggen dat we wapens, munitie en explosieven hebben gevonden."

In kringloopwinkel yn Easterwâlde spilet in grutte rol yn it ûndersyk. De plysje hâldt der rekken mei dat it gebou it haadkertier is fan de organisaasje. De eigener fan de kringloopwinkel is oppakt. "De verdachten zijn bekenden van de politie", seit Coenen. "Verder kan ik niet veel kwijt over de achtergronden van de verdachten. Ze zitten in beperking. We doen ook nog onderzoek naar het pand."