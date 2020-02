Trainer Jansen grypt yn: Odgaard op 'e bank

Der is de lêste wiken in soad krityk oer it tekoart oan skoarend fermogen. Sa waard der yn de lêste thúswedstriid tsjin ADO Den Haag mar leafst 38 kear op goal sketten, mar dat hat mar twa doelpunten opsmiten. Oanfaller Mitchell van Bergen makket him lykwols gjin soargen.

"Het is zeker geen crisis. We zitten gewoon in een mindere fase. We spelen gewoon goed voetbal, maar in de laatste fase zijn we slordig, zowel verdedigend as aanvallend. Ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken."

Espejord noch net fit

Runar Espejord sit tsjin FC Twente net by de seleksje. Hy moat earst hielendal fit wurde.

"Runar heeft last van zijn rechterbeen. Het was bekend dat hij niet fit was toen hij overkwam uit Noorwegen. Hij zat wel bij de selectie, maar heeft altijd kleine pijntjes. We hebben gezegd dat hij eerst maar echt fit moet worden, voordat hij weer bij de selectie komt."

Trainer Johnny Jansen oer Espejord: