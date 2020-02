Kontrôle by trije shishalounges yn Ljouwert

Fanwegen dy slimme geweldsynsidinten fûnen de plysje en oare partijen it nedich om ek in kontrôle yn Ljouwert te dwaan. In shishalounge is in hoarekagelegenheid dêr't je wetterpiip smoke kinne.

De hoarekabedriuwen binne tongersdei om 18.00 oere hinne tagelyk troch ferskate teams besocht. By ien shishalounge waard trije kilogram tabak oantroffen dêr't gjin belesting oer betelle wie. Fierder wie der by in lounge gjin liedingjaande en kaam de bewennersynskriuwing net oerien. De gemeente rûnet de saken ôf.