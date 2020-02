Skylger hoareka makket wurk fan plestikfrij wurkjen

It is net altyd ienfâldich, seit hostelmanager Albert Wiegman fan de Stayokay, want gruthannels en leveransiers binne net altyd klear foar in plestikfrije wurkwize. Dêrnei wurdt ek sjoen oft der wat dien wurde kin oan it gebrûk fan plestik yn de supermerken.

Wat dwaan tsjin plestik

De wurkkonferinsje Wadden Plasticvrij is foar en troch in mienskip fan minsken organisearre, dy't oer it hiele Waad dwaande is om wat te dwaan tsjin de fersmoarging mei plestik. De reewilligens om dêr wat oan te dwaan, is wol tanommen sûnt it barren mei de MSC Zoe.

Njonken de ynset op de eilanner hoareka is der ek praat oer it ferwurkjen fan plestik swalkôffal ta brûkbere saken. Fierder wurdt der ynset op it bewust meitsjen fan rekreanten. Dy hawwe faaks net troch dat sy bêst in grutte rol spylje by it ûntstean fan swalkôffal op it Waad. Rykswettersteat, dat inisjatyfnimmer is fan de konferinsje, wol dêr mei oan 'e gong.