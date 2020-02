Learlingen RSG Simon Vestdijk yn Frjentsjer dûke yn it djippe

Middelbere skoalle RSG Simon Vestdijk yn Frjentsjer is begûn mei in yntroduksjeles dûken. De learlingen fan de skoalle ha in yntroduksjedûk makke yn it swimbad Bloemketerp. It past ek by de opliedingen dy't de learlingen dogge foar de saneamde 'unifoarmberoppen', seit dosint Ilja Poesse.