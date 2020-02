Part fan Skiermûntseach wurdt wer Frysk

De provinsje wol by kalamiteiten dúdlik ha hokker gemeente, provinsje en Veiligheidsregio reagearje moat. Neffens Van den Meerschaut hat de korreksje neat mei de kontenerramp fan de MSC Zoe te krijen. Op dit stuit falt in stik fan de eastkant fan Skier ûnder de Grinzer gemeente Het Hogeland. Foar korreksje fan de grins is in weryndielingsprosedure nedich.

Noch yn ûntjouwing

Van den Meerschaut jout oan dat de beslútfoarming noch yn ûntjouwing is. Neffens him kin it wolris in skoft duorje foardat it safier is. "Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Vervolgens gaat de aanvraag naar het Rijk."

Wêr't de nije grins fan Skiermûntseach komt, is noch net bekend. It stribjen is yn elts gefal dat fan jannewaris 2021 ôf de grins yn see komt te lizzen. Dy grins leit no noch op in stik strân fan Skier.