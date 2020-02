Bysûndere Snitser 'oarlochsbeam' krijt twadde libben

It hout fan de âlde beam komt ek werom yn de nije wyk. Dêrfan wurde boarterstastellen en bankjes makke. De boarterstastellen komme op in boarterseilân yn de nije wyk te stean. Ek de bankjes moatte dêr in plak krije. Op ien bankje komt ek in plakette mei de skiednis fan de beam.

Plante troch ûnderdûkers

De beam wurdt in 'oarlochsbeam' neamd om't ûnderdûkers yn de Twadde Wrâldoarloch de beam planten fan in âlde tûke. Dy is útgroeid ta de beam dy't der no stiet. Yn de oarloch waard it boerespultsje oan de Oerdyk bewenne troch Douwe van der Meer en syn famylje. "Heit en mem hiene ûnderdûkers", fertelt de 86-jierrige Anne van der Meer. "Twa omkes fan mem har kant, en noch in pear ûnbekenden."

Van de Meer wit noch dat de popelier ûntstien is doe't ien fan de ûnderdûkers in tûke fan in oare, hast deade beam stekte. "De âlde beam is doe troch him omseage. Ut de tûke is doe in nije beam groeid." Trijekwart iuw letter is ûntsteansskiednis noch goed te sjen. "It is in wylde beam. De tûken stekke al leech boppe de grûn alle kanten op."