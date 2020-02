Trije Friezen oppakt yn grut resjerzje-ûndersyk nei wapenhannel, drugs en geweld

Yn in grut resjerzje-ûndersyk nei wapenhannel, drugs en geweldsdelikten hat de plysje trije Friezen oanhâlden. It giet om twa manlju út Ljouwert fan 34 en 31 jier, en in man (34) út Easterwâlde. Sy wurken nei alle gedachten fanút in bedriuwsgebou yn Easterwâlde.