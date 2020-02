Harksit fan ultrarinster Hinke Schokker yn april

It ferwarskrift fan ultrarinster Hinke Schokker fan Eastermar wurdt op moandei 20 april behannele yn in harksit troch it Instituut Sport Rechtspraak yn Nieuwegein. Schokker waard posityf test nei har winst en nasjonaal rekôr op it Nederlânsk kampioenskip hûndert kilometer hurdrinnen yn Winschoten, yn septimber ferline jier.