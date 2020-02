Learlingen Bogerman Snits krije earste duorsumensatlas útrikt

It giet om in lanlik inisjatyf, wêrby't úteinlik alle skoallen yn it fuortset ûnderwiis in duorsumensatlas krije. De atlas wurdt yn Snits útrikt troch deputearre Sander de Rouwe fan de provinsje en Houkje Rijpstra fan de feriening Circulair Friesland, dy't ek in bydrage levere hat oan it nije boekwurk. "Wy binne ien fan de partijen dy't ynformaasje oanlevere hat foar dy atlas. Der steane twa siden yn oer Fryslân en wat Circulair Friesland dêryn betsjut", seit Houkje Rijpstra.

"It is belangryk dat de Friezen fan de takomst witte hoe't wy yn in nije, folhâldbere ekonomy hannelje moatte. Mar it is benammen belangryk dat bern sjen kinne hoe't bepaalde situaasjes ûntstean koene. Hoe't we bygelyks no in tekoart op bepaalde grûnstoffen hawwe en noch mear krije sille. En it is goed om te sjen wat dêr op ferskillende plakken yn Nederlân oan dien wurdt."

"Genôch ljochtpuntsjes"

No rinne de mieningen útien wat duorsumens oanbelanget. Hoe sit it dan mei de ynhâld fan de atlas? Rijpstra: "It byld dat it op in hiel soad plakken net goed giet, bliuwt wol oerein. As je hiel swartgallich sjen wolle, dan kinne je der wol negative dingen yn sjen, mar der binne ek genôch ljochtpuntsjes. We binne dwaande mei in transysje nei in nije ekonomy en dat is altyd in perioade fan gaos, dêr't minsken net altyd yn ienriedich binne oer wat no de bêste opsjes binne. Mar dat moatte we no mei ús allen útfine."