Pieter Winsemius wol 'Aanvalsplan Grutto' yn maart oerlangje oan minister Schouten

It plan wurdt stipe troch de Friese Milieufederatie en It Fryske Gea. Yn Fryslân soe it gean om tsien of alve gebieten. Winsemius hat mei in soad partijen om tafel sitten om it plan fierder te ûntwikkeljen en sjocht dat der kânsen binne en ek wol de reewilligens om dy te pakken. Mar troch de stikstofkrisis bewege in soad partijen yn de melkfeesektor harren no efkes net.