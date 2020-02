FIDEO: Martin ten Hove oer Letitia de Jong: “Wij geloven in een medaille op de Spelen"

Dat Grinzers en Friezen prima gearwurkje kinne, dat litte Martin ten Hove en Letitia de Jong wol sjen. De Jong rydt foar Team IKO dit wykein it wrâldkampioenskip sprint yn Hamar. Titelkandidaat? Dat giet fier? Outsider foar in medalje? Miskien. Mar hoe sjocht har trainer Martin ten Hove nei har ûntwikkeling? En wat binne har kânsen dit wykein? Yn Hamar sjogge we mei Ten Hove foarút nei it toernoai dat freedtejûn begjint.