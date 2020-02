Basketballers Aris winne thús fan Apollo Amsterdam

By it skoft stienen de Ljouwerters noch mei 34-35 efter, mar foar it begjin fan it lêste kwart wie de stân 58-55 yn it foardiel fan Aris. Yn it lêste kwart kamen de besikers noch tichteby de oerwinning, mar de thúsploech spilen de wedstrid profesjoneel út nei in 81-75 einstân.

Aris stiet no achtste yn de kompetysje, ien plak boppe Apollo Amsterdam. De earste seis yn de einstân pleatse har oan de ein fan de kompetysje foar de play-offs.