Letitia de Jong foar WK sprint: "Noch noait mei sa'n heech nivo oan de start stien"

It wurdt de tredde kear dat Letitia de Jong oan de start stiet fan in wrâldkampioenskip sprint. Se is better as oait en hopet dy line troch te lûken nei it Noarske Hamar, dêr't se freed úteinset oan it WK sprint. "Ik hoopje dat ik myn beste klassearring oait hjir helje kin."