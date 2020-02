Stinzeplanten belibje oplibbing

Hast alles yn it libben fan Tonkens draait om de bysûndere planten. Yn har tún stiet in grut ferskaat, foar de leek no noch wat ferburgen tusken it grien. Guon planten binne der dit jier betiid by. "Er is een verschil tussen planten die reageren op warmte en planten die reageren op licht", leit Tonkens út. De planten dy't reagearje op ljocht bliuwe gewoan har standerd groei trochsetten, wylst de planten dy't op waarmte reagearje dit jier betider binne as oars.

Dit is lykwols net in grut probleem sa seit Tonkens. "De natuur redt zich altijd, alleen wij hebben een bepaald beeld dat dingen zo moeten."

Gearwurking

De plantesaakkundige merkt dat de ynteresse yn de planten tanimt. Minsken hawwe ynteresse yn de klassike flora, en wolle hjir en dêr sels ek besykje de planten yn har tún te hawwen. Mei foar dizze groep minsken hat sy no in nij boek skreaun: Basisgids Stinzeplanten. Yn it boek binne 120 soarten werom te finen. "Deze zijn niet allemaal in Fryslân te vinden", fertelt Tonkens, "doordat er breder gekeken is." It boek hat dus ek planten fan bûten de provinsje, dy't bygelyks te finen binne by bûtenhûzen yn Utrecht, as in oare provinsje.

Ek yn Dútslân is men dwaande mei de stinzen, en de stinzeplanten. Dit jier sil dizze gearwurking mear útdjippe wurde, mei ûnder oare ekskurzjes. Mei as doel om úteinlik fan inoar te learen.