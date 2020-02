Ut ûndersyk docht bliken: Friezen ride it meast op disel

Neffens de analyze ride minsken út Limboarch it minste op diselauto's. De provinsje telt mei 12,4 prosint it leechste persintaazje persoane-auto's fan Nederlân dat op disel rydt. Dat is hast de helte fan it persintaazje yn Fryslân, 24,2 prosint.

Independer seach ek nei it gebrûk fan benzine-, elektryske- en hybride auto's. Flevolân hat it heechste persintaazje elektryske- en hybride auto's, hast 10 prosint. Yn Drinte is dit mar 3,5 prosint.