Undersyk docht bliken: Friezen ride it meast op disel

Neffens de analyze ride minsken út Limburg it minste op dieselauto's. De provinsje telt mei 12,4 prosint it leechste persentaazje persoanenauto's fan Nederlân dat op diesel rydt. Dat is hast de helft fan it persentaazje yn Fryslân, 24,2 prosint.

Independer sêch ek nei it gebrûk fan benzine-, elektrische- en hybride auto's. Flevolân hat it heechste persentaazje elektrische- en hybride auto's, hast 10 prosint. Yn Drenthe is dit mar 3,5 prosint.