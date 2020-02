Winners skriuwwedstriid Tresoar bekend makke

Gedichten

De earste priis by de gedichten giet nei Syds Wiersma mei 'De put'. "It is in gedicht dat sawol tagonklik as fernimstich is. It tema is dat minsken gjin emoasjes talitte omdat emoasjes sear dwaan kinne", seit de sjuery dêroer.

De twadde priis is foar it fers 'Neat' fan Neeltje Terpstra. De tredde priis giet nei it gedicht 'Yn alle talen lyk' fan Nynke Terpstra.

Ferhalen

De earste priis by de ferhalen giet nei Koos Tiemersma foar syn ferhaal 'Oare kant grins'. "It ferhaal lit moai útkomme dat goed en ferkeard gjin oardielen oer groepen wêze kinne, inkeld oer yndividuele minsken, oan hokker kant oft se yn in oarloch of oar konflikt ek steane", fynt de sjuery.

De twadde priis is foar Ludzer van der Schors foar syn ferhaal 'Mei de boat nei Ljouwert'. De tredde priis giet nei it ferhaal 'Wer werom' fan Jan Minno Rozendal.

Prizejild

De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is 750 euro, de twadde priis 500 euro en de tredde 250 euro. De winnende ferhalen en gedichten wurde publisearre yn Letterhoeke, it blêd fan Tresoar en de freonen fan Tresoar, dat 10 april ferskynt. De sjuery bestie út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries.

Freed 17 april wurde de prizen útrikt by Tresoar mei in feestlik programma.