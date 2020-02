Deminte âlden it iis op: "Se tinke wer oan eartiids" 

"Dit is sa moai om te belibjen", begjint in emosjonele Tiny van Daalen har ferhaal. Tiny sit yn de rolstoel dy't troch Molenaar foarút treaun wurdt. Se sit mei in kleedsje oer har skurte dat har yn de hal waarm hâldt. "Je bin gjin snie en iis mear went, en der sit je dan. We helje allegearre gekke kaprioalen út. Het is in sukses dus dit kin om mij wol faker. It hoecht net iens op it iis te wêzen, mar gewoan efkes fuort is al moai."

Oantinkens

Tige nijsgjirrich is dat âlderein it net allinnich foar de wille dogge, mar der ek in protte oantinkens oan krije. "Ik fiel mysels wer efkes dat lytse famke op de Dokkumer Ie," seit frou Dekker. "It fielt as ik it riden wer krekt leart haw." Sandra geniet as sy de reaksjes fan de alderein heart. "Net in de kantine zag je oude noren en bekende schaatser op de muren van vroeger. De ouderen herkenden die allemaal."