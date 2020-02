FIDEO: Jac Orie: "Jullie kunnen nog wat verwachten van Sven Kramer"

Reedrydcoach Jac Orie is posityf stimd oer de foarm fan Sven Kramer. Dat sei hy tongersdeitemoarn nei de training yn it Noarske Hamar. Kramer docht dêr dit wykein mei oan it WK allround, mar hat oanjûn dat hy in minne tarieding hân hat. Hy krige dizze wike min nijs oer de sûnens fan immen út de famylje. Ut Hamar wei sjogge we mei Jac Orie foarút op it WK allround en syn twa Fryske pupillen. Njonken Sven Kramer is dat Antoinette de Jong.