Plan voor nieuwe vrije klasse moet Strontrace meer deelnemers opleveren

Belangstelling

Of er belangstelling voor de vrije klasse is, is nog niet goed te zeggen. "Ik heb het zelf nog niet gehoord, maar ik heb er ook nog niet met andere schippers over gesproken", zegt Tjoelker. De komst van het zeilseizoen gaat hij dan ook gebruiken om te lobbyen voor de race. "We willen zeker dat er meer schippers aan meedoen. Er zit een hele organisatie achter. Nu moeten er dag en nacht bruggen open voor maar zes schepen. Dat is eigenlijk te weinig".

"Voor het echie"

Tjoelker gaat zelf niet meezeilen in de vrije klasse. Vorig jaar deed hij met de Sterke Jerke mee met een bemanning van vier personen. "De vrije klasse zou voor ons niet meer "voor het echie" zijn. Je moet wel de uitdaging houden". Hij hoopt dat de vrije klasse ook wordt gebruikt als opstapje naar de "klassieke" Strontrace met bemanningsrestricties. "Het is een echte verslaving en in de vrije klasse kun je dan sfeer proeven", vertelt Tjoelker.

De winnaar van de vrije klasse krijgt geen zilveren brijlepel uitgereikt. Die prijs blijft voorhbehouden aan de 'klassieke' Strontracewinnaar. De Beurt- en Strontrace vindt alle jaren plaats met de start in Workum. Dit jaar wordt het evenement gehouden van 10 tot en met 16 oktober. Met de Strontrace wordt zeilend, jagend en bomend van Workum naar Warmond en weer terug gevaren. Zonder moderne snufjes.