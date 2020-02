Mear as 200 minsken by gearkomste oer deade frou yn Koarnjum

"Minsken binne miskien ûnrêstich of ha eangst. Ik fyn it wichtich dat ik as boargemaster der bin en dat ek de plysje derby is", seit Buma. "Miskien dat de plysje dochs wat helderheid jaan kin."

Fertriet diele

"It hakt deryn, it hâldt de minsken dwaande. Hjir, mar ek yn de rest fan de gemeente. Foardat we antwurden op alle fragen ha, sil noch wol even duorje. Dit is in lyts doarp, minsken fiele harren feilich. Op sa'n momint stoart de wrâld yn. Wy moatte sjen litte dat we der foar de minsken binne en dat we it fertriet diele. Mar ek dat we ûndersyk dogge om antwurden op de fragen te krijen."