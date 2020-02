Hongersneed ûnder skriezepiken yn Fryslân troch te min ynsekten

De earste resultaten binne tongersdei bekend makke op de provinsjale greidefûgelkennisdei op De Jouwer. It docht bliken dat it probleem oeral spilet. Foar it yn stân fan hâlden fan de soart makket it úteinlik net it measte út oft de piken no grut wurde yn de Skriezekrite Idzegea of yn in yntinsiver brûkte greide. Der sitte wol mear skriezen yn reservaten, mar as de piken net genôch te iten hawwe, smite ek dy gebieten net genôch geslachtsripe fûgels op om de populaasje groeie te litten.

Dat betsjut net dat de hjoeddeistige maatregels om skriezen te helpen neat úthelje, mar wol dat dy maatregels oanrinne tsjin in folle grutter probleem: de hongersneed troch te min ynsekten. Fan dy ynsekten binne de piken ôfhinklik, want dat is wat sy frette.