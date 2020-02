Plan foar nije frije klasse moat Strontrace mear dielnimmers opsmite

It bestjoer en in tal skippers hawwe om tafel sitten om te praten oer it tal dielnimmers fan de ôfrûne jierren en hoe't dat better kin. "We ha it gefoel dat der wat mear libben yn de brouwerij komme moat", fertelt skipper fan de Sterke Jerke, Pieter Jilles Tjoelker. Hy waard ferline jier twadde yn de lichte klasse. Yn dy klasse diene doe seis skippen mei en moast er it ôflizze tsjin Bas Krom mei de Verwisseling.

"We ha sjoen nei wêr't de measte minsken op ôfheakje", fertelt Tjoelker. It ombouwen fan it skip kostet in soad tiid, mar ek in soad jild. "En je binne it net mear wend om mei syn fjouweren of fiven op in skip te farren. En dat dei en nacht troch".

De organisaasje kin him dêryn fine. "Het moet toegankelijker worden voor schippers", fertelt Renee van Hasselt fan Vereniging Zeilvracht. Op 11 maart sil it plan foarlein wurde op de algemiene ledenfergadering fan de feriening.