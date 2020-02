Ald-bewenner needopfang Ljouwert: "De eerste indruk was echt vreselijk"

Wassim hat noch wol ideeën oer hoe't it dit kear better kin. "We misten iets officieels. Geef een verplichte Nederlandse les. Bereid ze goed voor op het leven in Nederland. Laat ze kennis maken met de Nederlandse cultuur. Ga met ze zitten om een plan te maken en investeer in ze."

Oft hjir ek in taak foar Wassim yn leit? Dêr is hy wol oer oan it neitinken. "Ik heb kennis over de mentaliteit van de mensen. Dat is wel belangrijk en dat mist het COA."