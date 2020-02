Flinke ynvestearrings nedich yn Ljouwerter kultuersektor om basis oerein te hâlden

It twadde senario hat as doel om de basis op oarder te krijen en dêr is hast 1,5 miljoen euro foar nedich. Dat jild moat dan gean nei Neushoorn en Dbieb, kultueredukaasje op middelbere skoallen, de Harmonie foar bettere programearring, Tryater foar ûnder oare talintûntwikkeling, nei blockbusters yn it Fries Museum en nei jonge makkers.

Mei it tredde senario moatte de ambysjes yn it ramt fan it ferfolch op kulturele haadstêd behelle wurde. Dêrûnder falle ûnder mear fernijende festivals, it útwreidzjen fan it Fries Straatfestival, IepenUp en it ûntwikkeljen fan in lanlike hotspot foar poptalint. Dêr is dan nochris yn totaal 140.000 euro ekstra foar nedich.

Dy lêste ambysje hawwe de gemeente Ljouwert en de provinsje Fryslân wol útsprutsen. De provinsje Fryslân ynvestearret alle jierren 3 miljoen euro ekstra yn kultuer. De grutte fraach no is oft de gemeente Ljouwert dat ek dwaan wil. De gemeente hat it finansjeel net maklik troch de hege kosten op it sosjale domein.